EL COMTAT

Cocentaina rebrà del Consell 134.000 euros per a fer inversions en el municipi

L'Ajuntament de Cocentaina veurà incrementat en 134.000 euros el seu pressupost disponible per al municipi l'any 2017. Aquesta injecció de recursos ha estat possible després de l'adhesió del municipi a l'anomenat Fons Autonòmic de Cooperació Municipal, una mesura llançada pel Govern de la Generalitat Valenciana.



Precisament el passat 30 de novembre l'alcaldessa de Cocentaina va participar, juntament amb altres batlles i batllesses de les localitats veïnes, d'una reunió informativa a la qual van assistir el Director General d'Administració Local, Toni Such, i el Director Territorial de Presidència a Alacant, Esteban Vallejo. La província d'Alacant rebrà en total, gràcies a aquest fons, vora 400.000 euros en el pròxim exercici.





Val a dir que aquest Fons Autonòmic de Cooperació Municipal és una mesura que ve recollida al mateix Estatut d'Autonomia i que va ser posada en marxa l'any 2010.

Segons el Govern de Cocentaina, aquest repte de dotar els consistoris de més recursos (nodrint-los, així, de més fons i més autonomia), “és una tasca de totes les institucions”.

Per la seua banda Estepa diu sentir-se molt satisfeta: “Ens alegrem profundament de la posada en marxa d'aquest Fons de Cooperació Municipal.



Aquests 134.000 euros que rebrà Cocentaina els destinarem, des del consens, a millorar la vida dels nostres veïns i veïnes i a millorar les infraestructures del nostre poble. Es tracta, a la fi, de seguir gestionant des de la responsabilitat i la prudència però sense deixar d'avançar i millorar tant com es puga”, concloïa l'alcaldessa.