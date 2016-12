EL COMTAT

Cocentaina llança un nou taller d’ocupació per a 10 persones

L'Ajuntament de Cocentaina, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica, ha anunciat la creació i posada en marxa d'un nou Taller d'Ocupació 'Cocentaina Actua'. Es tracta d'un programa què combinarà la formació dels participants i la feina pràctica dins de l'àmbit de l'atenció sociosanitària a persones en el domicili.



Aquest taller d'ocupació donarà feina i formació a un total de 10 persones durant un termini de 12 mesos (un total de 1.920 hores de formació i pràctica). Els participants, a banda de comptar amb una feina remunerada, rebran formació teòrica i també pràctica per a adquirir competències i experiència en l'atenció de persones i poder augmentar així les seues possibilitats de trobar feina després d'aquest programa. Segons el mateix documenta d'aprovació, els participants en 'Cocentaina Actua' atendran a persones amb “especials necessitats de salut física, psíquica i social en el terme municipal de Cocentaina”. Aquest taller d'ocupació compta amb una dotació pressupostària de 185.463 euros provinents de la Generalitat Valenciana presidia per Ximo Puig.





Mariona Carbonell, regidora de Promoció Econòmica, ha reiterat la intenció del Govern de Cocentaina de “seguir promovent aquest tipus de tallers d'ocupació com ho hem fet fins ara. És una bona fórmula per a garantir ingressos a persones que ara mateixa es troben en l'atur i, a més, donar-los les eines per a seguir ampliant els seus coneixements i la seua formació, també cal recordar que des del Departament de Promoció econòmica s'ha fet una gran llavor per a obtindre aquest Taller d'Ocupació”.