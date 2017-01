EL COMTAT

La Fireta de Sant Antoni de Muro es celebrarà del 27 al 29 de gener per les previsions de l'oratge



El nombre d'expositors es manté pel que fa a altres edicions, rondant els 120. D'aquests, entorn de 70 són d'artesania medieval i uns 40 comercials.

Com tots els anys, hi haurà tallers infantils, espectacles d'animació pels carrers i els ballets locals mostraran les seves coreografies.

La novetat aquest any és la instal·lació d'un escenari a la plaça Palacio, junt a la zona infantil, per la qual cosa la majoria de les actuacions programades estan dirigides als més petits, com a sessions de contacontes, teatre i titelles.





L'oferta cultural també és un plat fort durant la Fireta de Sant Antoni, ja que es preparen diverses exposicions, a més es podrà acudir a un concert de rock en valencià i del clàssic Aplec de Danses.





Altra novetat és l'espectacle que la companyia Xarxa Teatre oferirà el diumenge 29 de gener.

La previsió s’epera «molt positiva», ja que en els últims anys ha augmentat l'afluència de visitants.

L'Ajuntament de Muro ha presentat en roda de premsa la tradicional Fireta de Sant Antoni que enguany tindrà lloc del 27 al 29 de gener. L'esdeveniment compta amb un pressupost total de 22.000 euros i la participació de moltes associacions locals.