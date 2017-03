EL COMTAT

Paraules Pintades

La Regidoria de Cultura dels ajuntaments de Banyeres de Mariola, Bocairent i Muro, i també les associacions Art Nostre i Art 92 fan una CRIDA A LA PARTICIPACIÓ en l’exposició col·lectiva "Paraules pintades". Mostra de pintura als balcons, que tindrà un caràcter itinerant entre els municipis participants.

La iniciativa implica la selecció d'un fragment literari per part de cada artista, amb l'objectiu de fer-ne una interpretació pròpia i reflectir-la en l'obra. Paral·lelament a l’exposició, s’editarà un catàleg que reproduirà conjuntament el fragment literari i l’obra pictòrica.





El termini per a comunicar la participació finalitzarà el 5 de març de 2017 i aquesta s'expressarà mitjançant el lliurament de la fitxa adjuntada al correu Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla . Hi ha un màxim de 50 participants, que s’establiran per ordre d’enviament de les sol·licituds. Una vegada rebuda la sol·licitud, l’organització es posarà en contacte amb cada artista per proporcionar-li el llenç corresponent i comunicar-li la data i el procediment de lliurament de l’obra.