EL COMTAT

Programació cultural a l’Auditori de Benilloba

Tres actuacions culturals de la mà de l’Aula Universitària de la Universitat d’Alacant a Benilloba aterren a l’Auditori benillober entre el 24 de març i el 7 de maig. La Coral de la UA va ser l’encarregada d’obrir el “foc amic” amb una actuació el passat divendres 24 de març.



La programació cultural a l’Auditori continuarà el dissabte 1 d’abril i el diumenge 7 de maig. En primer lloc amb una proposta del grup contemporani de l’Aula de Teatre de la UA, “La Marea. Y los peces salieron a combatir contra los Hombres” que es representarà en valencià el dissabte 1 d’abril a les 20 hores.





L’obra, inspirada en textos d’Angèlica Liddell i immigrants siris i senegalesos que en l’actualitat viuen a Alacant, aborda el terrible èxode que protagonitzen a diari milers de persones des de diferents punts per arribar a Europa.

“Electra” de Sòfocles, és la segona proposta que presenta l’Aula Universitària de Benilloba a través de l’Aula de Teatre de la UA i es podrà veure el diumenge 7 de maig a partir de les 17.30 hores, també en valencià.





“La nit en què Agamèmnon, rei de Micenes, torna a casa després del setge de Troia iés assassinat per la seua dona Clitemnestra i l’amant d’aquesta, Egist. Electra, la filla major d’Agamèmnon, tement per la vida del seu germà petit, Orestes, el posa sota la protecció d’un home de confiança perquè l’ajude a eixir del regne.



Des d'aquest moment no deixarà de plorar la mort del pare i de denunciar els autors del crim, raó per la qual pateix tota mena de tortures i maltractaments. La seua determinació és fèrria, però han passat quinze anys i l’esperança que Orestes torne de l’exili per a consumar la seua venjança comença a esvair-se.”