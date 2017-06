EL COMTAT

La “volta a la Mariola” prepara noves visites

Seran Bocairent, el 10 de juny, Muro d’Alcoi, l’11 de juny, Banyeres de Mariola, el 24 de juny, i l’Orxa, el 18 de juny, els encarregats de concloure ‘La volta a la Mariola’.



El primer amb un passeig pel ‘Barri Medieval’, el segon amb una ruta senderista botànica, a La Font del Baladre, i el tercer amb una eixida nocturna per donar a conéixer el riu Vinalopó i els seus emblemàtics molins; font de riquesa industrial en el passat. Finalment, l’Orxa, que s’estrena aquest any, ha proposat una ruta per La Vall de Perputxent.





Les visites són gratuïtes encara que caldrà reserva pel caràcter limitat de les places disponibles. La inscripció es podrà efectuar a les adreces electròniques de les oficines de turisme d'Agres, Alcoi, Banyeres de Mariola, Bocairent, Cocentaina i Muro d’Alcoi.