EL COMTAT

Benilloba tanca l’any 2016 amb superàvit i el romanent en positiu

L’Ajuntament de Benilloba ha aprovat els pressupostos per a l’any 2017, amb un increment de l’1% respecte a l’any anterior, per un import de 533.50 euros.



L’alcaldessa de la localitat, Ana Delia Gisbert, destaca que es tracta d’uns comptes “que s’ajusten molt a la realitat i que van en la línia de contenció de la despesa de l’any anterior i que ens permetran continuar sanejant les arques públiques de Benilloba”.



En aquesta mateixa línia, la primera edil ha assegurat que “en els dos anys que portem en el govern hem pogut pagar bona part del deute gràcies que ens hem posat com a màxima no gastar més del que tenim, incloent en el pressupost factures que ja es devien, en alguns casos des de l’any 2008 i començant per aquelles que corresponien a autònoms o xicotetes empreses”.

El pressupost contempla un capítol d’inversions per al present any amb diferents actuacions adreçades a l’adequació i millora de les instal·lacions del cementeri, el parc de les Moreres, zona esportiva o intervencions hidràuliques.



A més, a través d’altres inversions en el municipi estan previstes actuacions de millora en diferents camins del terme municipal, les obres per a reparar defectes d’origen en l’Auditori o la recuperació de les casetes dels mestres, entre altres. "Es tracta d'actuacions que depenen de subvencions, Benilloba reserva en aquest apartat del pressupost el percentatge al què hauria de fer front en el cas de ser aprovades", explica el portaveu, German González.





Estat de comptes i assemblea oberta

El passat dia 4 de juny la Casa del Metge va acollir l’assemblea oberta convocada per l’Ajuntament per A explicar l’estat dels comptes del municipi amb una assistència de mig centenar de veïns que van escoltar les explicacions dels regidors i van intervenir al final de la mateixa.