EL COMTAT

Permisos per a la instal.lació d’un alberg d’animals a Cocentaina

L’Ajuntament de Cocentaina ha aconseguit els permisos necessaris de la Conselleria d’Educació per a la instal·lació temporal d’un alberg d’animals als terrenys al voltant de l’ecoparc i institut de la nostra localitat.



L’alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, el Regidor de Sanitat, Antonio Hernandez i el Diputat a les Corts Valencianes Rafael Briet, han estat realitzant les gestions necessàries amb la Conselleria perquè aquest projecte puga fer-se realitat.





Les obres necessàries estan previstes que comencen en breu per tal que Cocentaina puga disposar al més aviat possible d’aquestes importants instal·lacions per al benestar dels animals recollits.