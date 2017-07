EL COMTAT

Coordinadora de l’Alcoià -Comtat pel Valencià premi a la millor pràctica educativa



Aquestes representacions plàstiques, que s’han desenvolupat amb motiu del XXX aniversari de la Trobada d’Escoles en Valencià de l’Alcoià Comtat, són obra de 43 centres educatius de la comarca i un bon nombre d’alumnes de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Miguel Hernández –UMH–. Els treballs col·lectius ‘La literatura popular valenciana com a recurs artístic en l’espai públic’ han sigut mereixedors del Primer Premi a la millor pràctica educativa, desenvolupada sota el programa ÒSMOSI-UMH 2016-17, dotada amb 2.000 € de finançament.





«Estem contents amb el reconeixement que ens ha atorgat la UMH. Per a totes les persones que ens hem implicat en l’organització de la Trobada de l’Alcoià-Comtat el premi ens suposa un esperó per continuar endavant amb la nostra tasca de difusió de la cultura en valencià des de l’estima de la llengua», ha assenyalat el portaveu de la Coordinadora pel Valencià de l’Alcoià-Comtat, Vicent Romans.





Amb el projecte, la Coordinadora ha volgut incidir en diferents finalitats pedagògiques com el foment de la lectura, la difusió del coneixement de la literatura popular valenciana i la tasca dels recopiladors de rondalles, a més de potenciar l’expressió oral i ampliar el vocabulari, fer valdre la importància de les rondalles de cada poble com a patrimoni cultural, ... i fer una activitat fora de l’aula basada en la cooperació i en la creació d’obres transcendentals per a l’atractiu del poble.

Bruixes i bruixots, dracs, encanteris, cavallers, donzelles, pagesos, meravelles, trobadors, cantaires... vesteixen els carrers de l’Orxa del color dels contes amb una bona dosi d’imaginació.