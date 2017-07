EL COMTAT

Inversions en els centres educatius de Cocentaina

Mireia Estepa ha demanat als centres educatius, el manteniment dels quals depèn de l’Ajuntament, que presenten un llistat de propostes de millora o inversions que seran finançades amb el romanent del 2016.L’edil d’Educació va traslladar al Consell Escolar Municipal la seua voluntat de destinar part del superàvit econòmic de l’any passat amb la següent idea: “els centres educatius són els llocs on eduquem a la ciutadania del futur i mereixen tindre les instal·lacions i materials que siguen necessaris per a aquesta important feina”. L’Alcaldessa espera comptar amb el suport unànime dels partits de l’oposició per poder executar la major part possible de les propostes que traslladen els centres dependents de l’Ajuntament: els col·legis Real Blanc i Bosco i la EPA Benisassent.