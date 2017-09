EL COMTAT

Nova edició de “Amb bici per la Via Verda”



La jornada consisteix en una marxa no competitiva en bicicleta, que eixint d'Alcoi passa pels diferents pobles recorrent l'antiga via del tren fins a arribar a Vilallonga.

El preu de la inscripció per persona serà de 4 euros, aquesta inclou l'esmorzar en Beniarrés, assegurança d'accident i transport de tornada per als participants i per a les bicicletes.





Ja està oberta la inscripció que es podrà fer e n línia en aquest enllaç:

https://www.alcoi.org/ca/areas/deportes/noticias/noticia_0050.html

Per inscriure's de forma presencial caldrà anar a les oficines d'esports de cada ajuntament organitzador.





El diumenge 24 de setembre tindrà lloc una nova edició d''Amb bici per la via verda'. Aquest esdeveniment conjuga l'esport i la reivindicació i està organitzada pels ajuntaments d'Alcoi, Cocentaina, Muro, Gaianes, Beniarrés i Vilallonga.