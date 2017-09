EL COMTAT

II Marató Fotogràfic Muro de l’Alcoi



Aquest hi ha moltes novetats, però sens dubte la mes important es que s’han augmentat tant el nombre com la quantia dels premis, ja que hi han 900 euros per a repartir entre els guanyadors, amb 3 premis a les 2 seccions principals i 2 premis a la secció infantil.





Tot aquell que vullga participar pot inscriure’s a la pàgina web de l’Associació fotogràfica Flasheros, organitzadora del concurs, www.flasheros.es/index.php/maratones

Enguany s’ha pogut preparar un concurs més atractiu i divertit per a tots els participants gràcies a l’ajuda de la Regidoría de Cultura de l’Ajuntament de Muro de l'Alcoi i les empreses col.laboradores.

L’ Associació Fotogràfica Flasheros ha organitzat el "II Marató Fotogràfic Muro de l'Alcoi" que tindrà lloc el proper 24 de setembre.