EL COMTAT

La Fira de Tots Sants s’amplia



Aquesta nova zona comercial estarà dedicada als sectors de l'automoció i la maquinària. Es tracta d'una mesura que porta alguns anys estudiant-se, però no ha sigut fins ara quan s'ha pogut comptar amb totes les garanties de seguretat per a poder portar-la avant. Com déiem, es contempla altra ampliació tot i que amb un menor impacte, com és la destinada als esports 'outdoor' al carrer Roger de Llúria i la zona de 'foodtrucks' a la zona d'oci del Sol a Sol.





L'ampliació de l'itinerari de la Fira de Tots Sants a l'avinguda País Valencià permetrà augmentar la superfície de les parcel·les ubicades al Passeig del Comtat, dels 40 als 64 m2, possibilitant així als expositors fer uns millors muntatges i afavorint una millor circulació dels vianants. Igualment, s'afavorirà la viabilitat comercial dels expositors a la part alta del Passeig.





A poc a poc anem coneixent algunes de les novetats que ens esperen amb l'arribada de la 671a edició de la Fira de Tots Sants de Cocentaina. Entre les més importants, trobem la recentment aprovada ampliació de la superfície de la Fira de Tots Sants a l'avinguda País Valencià, el que suposarà sumar un total de 9.760 m2 al total de la superfície que ocupa el certamen comercial contestà, situant-se en un total de 135.935 m2.