EL COMTAT

Sense servei de recollida d’animals a Muro i Cocentaina

L’Ajuntament d’Ibi ha comunicat que a partir de 2018 no prestarà el servei de recollida, manteniment i adopció d’animals als pobles que tenen convenis amb la Protectora d’Animals.La mala notícia arribava als Ajuntaments afectats mitjançant una notificació d’Ibi i ara s’estan buscant alternatives per a garantir la recollida d’animals abandonats, tasca que no serà gens fàcil, ja que poblacions amb protectora d’animals com Villena o Alacant estan saturades i no tenen intenció de signar cap conveni amb altres pobles. Mentrestant la Mancomunitat Alcoià-Comtat seguix treballant en el projecte supracomarcal de l’alberg d’animals, més necessari que mai.