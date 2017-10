EL COMTAT

Èxit de l’Encontre d’Ensenyants de l’Alcoià i el Comtat 2017

L'Encontre d'Ensenyants de l'Alcoià i el Comtat, organitzat per la Coordinadora pel Valencià (Escola Valenciana) els passats dies 29 i el 30 de setembre, va reunir vora un centenar de professionals de l'ensenyament, a més de famílies i interessats en el món educatiu. Les jornades formatives es van celebrar a l'IES Serra de Mariola de Muro.



Les jornades estaven dedicades a divulgar els recursos de la cultura popular com a eines de l'aprenentatge.

El primer a intervindre va ser l'escriptor i expert en etnopoètica Víctor Labrado, amb un taller sobre aprenentatge de llengües; va continuar Mateo Barrachina, per presentar el Cançoner musical de Cocentaina; el mestre i escriptor Miquel Puig va exposar el projecte "Iaieries", per compartir experiències entre la generació dels avis i els néts en l'àmbit escolar. Desi Nadal, mestra de Balones, va exposar un interessant projecte sobre experiències intergeneracionals. I la vesprada va acabar amb una taula redona sobre els XXX anys de l'Encontre d'Ensenyants, amb la participació de Pere Raya, Rosa Moltó i Sandra Obiol.



L'endemà, hi va haver la presentació del projecte "Oliveta", premiat per la Generalitat Valenciana, a càrrec de Josep Alcover; l'exposició de l'antologia i l'auca infantil de Joan Valls, per Francesc Gisbert; un taller de dramatització a l'aula, per Rosa Fraj, professora de l'Escolta de Teatre del Principal i, per últim, una taula redona sobre l'educació al món rural i els CRA com a centres educatius compartits entre localitats rurals.

Des de l'organització, s'ha destacat l'alta participació i el nivell de les ponències, que converteixen l'Encontre d'Ensenyants en un referent de les jornades de formació, innovació i d'intercanvi d'experiències educatives.