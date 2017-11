EL COMTAT

La Fira de Tots Sants comptarà amb servei de transport nocturn

Per altra banda s’instal.laran fins a 14 senyals turístiques que es col·locaran en l'Autovia, des del port d'Albaida fins als túnels de la Font Roja. Aquesta senyalització pretén re-organitzar millor el trànsit perquè els accessos a Cocentaina siguen més fluids.





Pel que fa al transport entre els aparcaments més allunyats i el començament de la Fira, un any més es posarà a disposició dels visitants un servei d'autobús llançadora que connectarà el recinte comercial amb els pàrquings del Decathlon i de l'Estació Nord. A més Renfe habilitarà horaris especials per al dia 1 de novembre.

La Fira de Tots Sants de Cocentaina presenta novetats importants pel que fa al transport públic, urbà i per carretera per a aquesta edició. Una de les més importants és l'habilitació d'un servei de transport nocturn que funcionarà les nits de divendres i dissabte entre les localitats de Muro, Cocentaina i Alcoi, pensada per a evitar que els conductors més joves facen ús dels seus vehicles personals per a gaudir amb alguna de les activitats d'oci nocturn preparades. Aquesta línia estarà en funcionament des de les 23 hores de la nit i fins a les 5 hores de la matinada.