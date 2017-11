EL COMTAT

Muro celebra el Mig Any l'11 de novembre



La Junta de Festes de Muro ha preparat un ampli programa d'actes que donarà començament el diumenge 5 de novembre amb el Campionat de Cotos que es disputarà aquest any a la seu de la Filà Arquers.





La jornada central del Mig Any tindrà lloc el dissabte 11 de novembre, on es podrà gaudir del ja classic Concert de Música Festera, al Centre Cultural de la Vila, a les 19,00 hores i aquest any comptarà amb la participació de l’Agrupació Musical de Montaverner, a més de la Unió Musical de Muro. Ja de nit, l'activitat festera seguirà amb el sopar en les diferents filaes i la posterior “Entraeta del Mig Any” que discorrerà pels carrers de costum a partir de les 23,30 hores.





El dissabte 18 de novembre, Poquelín Teatre oferirà una ‘Nit de Comèdia’ amb la posada en escena del muntatge titulat ‘Viure i riure de la Festa’. L'espectacle tindrà lloc en el Centre Cultural a les 20:00 h. i activitat que posarà el punt final al Mig Any.

El dissabte 11 de novembre arriba a Muro el tan esperat “Mig Any Fester”, que anuncia que s'ha arribar a l'equador del compte enrere cap a les Festes de Moros i Cristians, en honor a la Verge dels Desemparats.