La Universitat d’Alacant, una aposta per la qualitat, la innovació i la internacionalització

L’oferta de graus presenta importants novetats com el Grau de Pilot Comercial i Operacions Aèries i dos dobles graus internacionals



Els graus abracen tots els títols que solen classificar-se com a clàssics, cerquen la innovació i atenen les expectatives de mercat que demanden els estudiants. Això, a més, ajuda a acostar-se a mercats emergents en la qüestió laboral, que és una cosa que importa molt actualment.

En el mateix sentit, una altra línia estratègica de la Universitat d’Alacant és “l’aposta per seguir millorant els dobles graus que tenim implantats, per donar un bon rumb als dobles graus internacionals que comencem enguany i per la creació de nous estudis simultanis, a més de millorar els que ja tenim. Tenir dobles estudis obri moltes possibilitats en el mercat laboral i, per això, responem a aquesta demanda creixent”, explica el vicerector de Estudis i Formació, Enrique Herrero.





La principal novetat d’enguany és la creació del grau propi de Pilot d’Avió Comercial i Operacions Aèries. Es tracta d’un títol propi que “oferim juntament amb European Flyers , i pretén conjuminar la formació específica que requereix el pilot amb formació addicional que permeta a la persona que obtinga el títol de pilot obtenir majors possibilitats de treball i una millor carrera professional”, afegeix Herrero.

També enguany es posaran en marxa per primera vegada dos dobles graus internacionals. L’alumnat que s’hi matricule començarà a cursar els dobles graus internacionals en ADE i Business Administration per la Universitat d’Alacant i la Northwestern State University de Louisiana, als Estats Units, i també el doble grau de Dret a la UA i a la Universidade do Val do Itajai (UNIVALI), de Brasil, que una vegada finalitzat i amb la col·legiació posterior permetria exercir com a advocat en els dos països.





Altres novetats d’enguany seran nous estudis simultanis entre graus, les conegudes com passarel·les. La UA ultima els estudis simultanis del grau de Mestre en Educació Primària amb Filologia Catalana i amb Humanitats. A diferència dels dobles graus, ací no es crea un grup específic per als estudiants sinó que se segueixen uns itineraris recomanats per a aquells que vulguen obtenir la doble titulació. “Aquestes passarel·les per a dobles titulacions ja existeixen entre les diferents filologies i ara les estendrem també als altres graus de Mestre i Humanitats.



Aquests itineraris fan que l’alumnat aconseguisca molt més fàcilment una segona titulació, sense començar-hi des de zero, després d’haver-ne estudiat la primera”, comenta el vicerector.

A més dels dobles graus internacionals que iniciarem durant aquest any, la Universitat d’Alacant manté els quatre dobles graus que oferim actualment. En concret, parlem de DADE (Dret i ADE), TADE (Turisme i ADE), DECRIM (Dret i Criminologia) i I2ADE, (Enginyeria Informàtica i ADE). Els quatre tenen una gran demanda per part de l’alumnat i tant els estudiants com els professors estan molt contents amb el funcionament que tenen. En concret, DADE, per exemple, està molt consolidada i té molta demanda perquè té grans eixides laborals. Les altres, també amb una gran acceptació, creixen en demanda i cada vegada aconseguim consolidar-les més i millor.





Aposta per la formació pràctica

La formació pràctica és una altra de les apostes importants de la Universitat d’Alacant. Es cuida molt i, sense anar més lluny, “enguany s’han inaugurat diversos laboratoris per a pràctiques addicionals per a totes les titulacions de Ciències i tenim en marxa d’altres com el de Criminologia, una aula que recrea una sala de judicis, una per a fer simulacions clíniques o els laboratoris d’idiomes, a més de la cartoteca o les múltiples aules amb ordinadors i recursos informàtics.





En resum, la Universitat d’Alacant “destina una bona part dels pressupostos a la millora i l’actualització contínua de les instal·lacions i els laboratoris de pràctiques perquè suposen un plus important per a la formació del nostre alumnat. Acosta l’estudiant al que després es trobarà en la realitat professional”, explica Herrero.





Les línies generals en l’oferta de graus de la Universitat d’Alacant persegueixen aconseguir una oferta extensa, àmplia i equilibrada de totes les branques del coneixement. És una universitat generalista i, per tant, cerca tenir una oferta que destaque per l’amplitud i per l’equilibri en totes les branques del coneixement i que, a més, siga una oferta innovadora.