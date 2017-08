ESPECIALES

EL BARRI DE BATOI EN FESTES

ACTIVITATS DES DEL 19 D'AGOST



DISSABTE 19 D’AGOST 22:00 h. CINE D’ESTIU. Es projectarà la pel·lícula: “ZIPI Y ZAPE Y LA ISLA DEL CAPITÁN”. Patrocina l’Ajuntament d’Alcoi – Regidoría de Cultura. Lloc: Poliesportiu del barri.

DIUMENGE 20 D’AGOST 18:30 “HISTÒRIES DEL BARRI”. Recorregut pel barri acompanyats per Juan Jordá Reig que ens narrarà fets importants dels inicis del barri. Finalitzada l’activitat farem una bunyolada a preus populars. Eixida des de la A VV





DILLUNS 21 D’AGOST

De les 23:00 h. a finalització. “INVASIÓN ZOMBIE” Joc de supervivència, prèvia inscripció. Preu inscripció 15 €

*Aquesta activitat es realitzarà si hi ha un mínim de 30 participants. Per a més informació e inscripcions 601272085





DIMARTS 22 D’AGOST

18:30 h.“VEUS D’ALCOI”. Documental de recuperació de la memòria oral, on els nostres majors conten les seues vivències.

20:30 h. “IMATGES DE LA NOSTRA HISTÒRIA”. Projecció d’imatges antigues del barri. Lloc: a l’A VV.





DIMECRES 23 D’AGOST

Tota la jornada. “ENRAMADA POPULAR”

18:00 h. “JOCS I TALLERS”. Tallers i jocs per a xiquets organitzat per Empatía. Lloc: al carrer de l’A VV.

20:30 h. “CERCAVILA DE DISFRESSES”. Passarem pels carrers engalanats, en un acte amenitzat pel Grup de Dolçainers “La Degollá”. Eixida: des de l’A VV.

22:00 h. “SOPAR DE CABASSET”. Una vegada finalitzada la cercavila, sopar popular al carrer. Lloc: al carrer Carrascar núm. 5, A VV





DIJOUS 24 D’AGOST

10:00 h. “CONCURS DE DIBUIX I PINTURA”. Per a xiquets i jovenets, premis per als millors dibuixos. Al finalitzar es realitzarà un quadre col·lectiu. Lloc: a l’A VV.

18:00 h. “CAMPIONAT DE COTOS” (Eliminatòries) Organitzat per Bodega Batoi, Carrer Serrella

19:00 h. “CONTA CONTES”. “Mariall l’espantall i el Butoni” i “La fada bufanúvols”. Organitzat per Empatía. Lloc: a l’A VV.

22:00 h.“NIT DE TEATRE”. El grup de teatre “El Llavador” de l’A VV Batoi, te el gust de presentar en primer lloc: “UNA BROMA DE MAL GUST”. Per el taller de teatre per a xiquets. I a continuació el divertit sainet en un acte i en prosa. “VACHA UN LLIRÓ o EL HONOR DE MARIETA” Original de Ricardo Rodríguez. Lloc: a l’esplanada de la via.





DIVENDRES 25 D’AGOST

08:30 h. “DESPERTÁ”. Soroll per a cridar a la festa. Eixida: des de l’A. VV.

09:00 h. “TORNEIG DE PETANCA”. Poden inscriure’s els equips que ho desitgen a partir de les 08:00 hores en la A VV. Trofeus per als quatre primers classificats. Lloc: al parc de la via.

12:00 h. “FESTA DE L’AIGUA”. Porteu poals, pistoles d’aigua...... i a gaudir. Lloc: a la via junt al parc.

17:00 h.“CAMPIONAT DE CHINCHÓN”(Eliminatories). Organitzat per Cafetería Javieret, Carrer Serrella

17:00 h. (començament de les inscripcions) “10ª VOLTA AL BARRI EN BICICLETA”. Eixirem a les 19:00 hores i després del recorregut de costum, finalitzarem a l’esplanada de la via. Refrescos només per als participants inscrits. Amb la col·laboració de la Unió Ciclista Alcoi. Inscripcions i eixida: a l’A VV

18:00 h. “CAMPIONAT DE COTOS” (Semifinals). Organitzat per Bodega Batoi, Carrer Serrella

21:30 h. “BATUKADA”. Cercavila per carrers del barri. Eixida: des de l’A VV.

22:30 h.“BATOI- ROCK 2017”. 10ª edició. Actuació de grups locals. Lloc: a l’esplanada de la via.





DISSABTE 26 D’AGOST

En horari de piscina “PORTES OBERTES A LA PISCINA” Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Alcoi. S’ha de respectar l’aforament.

08:30 h. “TORNEIG DE CALITX”. Lloc: Parc de la via

10:00 h.“II CARRERA AUTOS LOCOS”. Inscripcions i eixida c/ Azagador (Entrada al barri) a les 09:00 h. Col·labora Regidoria d’Esports. Mes informació: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

17:00 h. “CAMPIONAT DE CHINCHÓN”(Finals) Organitzat per Cafetería Javieret, Carrer Serrella

18:00 h. “CAMPIONAT DE COTOS” (Finals). Organitzat per Bodega Batoi, Carrer Serrella

20:00 h.”ACTUACIONS” Gran actuació del Mag Hugo. Màgia alegre i explosiva, premiat a nivell autonòmic. Gran actuació de Noa. Actuació del cor veus mixtes AVANZAR. Lloc: a l’esplanada de la via.

24:00 h. “DISCOMOVIL”, amb Dj DAMIAN. Música per a tots els públics. Lloc: a l’esplanada de la via.





DIUMENGE 27 D’AGOST

11:00 h. “RADIO GIMKANA” Activitat divertida per a tots els públics a càrrec de Charly Alpha radioaficionats Alcoi. Lloc: al parc de la via.

11:00 h. “MISA”. En record dels veïns difunts. Lloc: a la Parròquia de San José Obrero de Batoi.

12:30 h. “HOMENATGE ALS NOSTRES MAJORS”. Tradicional i emotiu acte d’agraïment als nostres majors. Eixida: des de l’A VV.

13:00 h. “CONCURS DE PAELLES” Amenitzarà la jornada un “KARAOKE”. Lloc: al parc de la via.

L’Associació de Veïns Batoi es reserva el dret d’alterar o cancel·lar qualsevol acte d’aquest programa.