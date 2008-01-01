ESPECIALES
FAGECA EN FESTES
DEL 20 AL 28 D'AGOST
DILLUNS 21 D´AGOST
PARTIDA PELOTA. BANDERETES
DIMARTS 22 D ´AGOST
21,00 H. CENA JUBILADOS. ACTUACIÓN MUSICAL ALBALADRE.
DIMECRES 23 D´AGOST
12,00 H COLCHONETES, TOBOGANS D´AIGUA....
20,00 H. PRESENTACIÓ LLIBRE TRESOR BENIMASSOT AMB CANÇONS DE DANI MIQUEL I PEP EL BOTIFARRA
DIJOUS 24 D´AGOST
21,00 H. PASACARRER. XARANGA ROTGLÀ. SOPAR DE SOBAQUILLO. DISFRESSES
DIVENDRES 25 D´AGOST
10,00 H. ARREPLEGAR FLORS OFRENDA EN CASA CULTURA
12,00 H. PASACARRER. A CARREC DE LA DOLÇAINA I TABALET (NOTES SOLTES)
21,00 H. OFRENDA
24,30 H. ORQUESTRA AVALANCHA.
DISSABTE 26 D´AGOST
13,00 H. MISA EN HONOR A L´ESPERIT SANT.
20:00 H. PROCESSÓ EN HONOR A L´ESPIRIT SANT
24:30 H. DISCOMOVIL. PIRAMIDE.
DIUMENGE 27 D´AGOST
13,00 H. MISA EN HONOR A LA VERGE DELS DOLORS CANTADA PEL COR L´ENCANT DE BENILLOBA. VINO DE HONOROFRECIDO POR EL AYUNTAMIENTO
18:30 H. DESFILADA: MOROS I CRISTIANS. DISFRESSES.
21H. PROCESSÓ EN HONOR A LA VERGE DEL DOLORS.
DILLUNS 28 D´AGOST
18,30 h. CUCANYES. ACTIVITATS PER ALS XIQUETS. ESPECTACLE INFANTIL. CANTAJOCS AMB EL TREN DE L´ALEGRIA