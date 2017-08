ESPECIALES

DE FESTA EN FESTA 2017

FESTES A LES POBLACIONES DE LES NOSTRES COMARQUES

EL COMTAT

ALFAFARA FESTES PATRONALS. Del 5 al 9 d’agost

Dimarts, 1 d’agost A les 19:30h. CERCAVILA, amb dolçaines I tabalets, per replegar les balladores I balladors. A continuación, DANSÀ a la plaça d’Espanya. En finalitzar, sopar a la Mateta per a balladors i balladores, músics i organització.

Dimecres, 2 d’agost Unflables a la piscina durant el dia.

Dijous, 3 d’agost A les 20:30h. RUTA LITERÀRIA PEL POBLE. Espectacle patrocinat per la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat.





Divendres, 4 d’agost

A les 20:00h. PASSEIG AMB BICI PEL POBLE, amb obsequi d’un refresc per als participants.

A les 22:30h a l’esplanada de la Font de l’Assut, actuació del grup de Jazz PERE PEIRÓ QUARTET // SWINGIN AFFAIR, amb el patrocini de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat.





Dissabte, 5 d’agost

LA VESPRA





De 10:00h a 13:30h a la Mateta, TALLER DE FANALETS DE MELÓ. I també tallers diversos (cal l’ajuda dels pares i mares, i portar el meló). A les 14:00h. VOLTEIG DE CAMPANES per anunciar la Festa. A les 19:30h. FESTA INFANTIL DE DISFRESSES a la plaça. Tots els disfressats tindran berenar, música i animació. A les 21:30h des del balcó de l’Ajuntament, PREGÓ DE PROCLAMACIÓ DE LES FESTES, a càrrec de l’il·lustre señor Jorge Rodríguez Gramage, Alcalde d’Ontinyent i President de la Diputació de València, és llicenciat en Cienciès Polítiques i de l’Administració per la Universitat Miguel Hernández d’Elx. A continuación, PASSACARRER DE LA VESPRA, amb acompanyament de fanalets, a càrrec de la Societat Instructiva Musical d’Alfafara. A la 01:00h. de la matinada, al carrer les Eres, Orquesta LEVEL BAND.





Diumenge, 6 d’agost

FESTIVITAT DEL DIVÍ SALVADOR





A les 11:30h. CERCAVILA, per la Societat Instructiva Musical d’Alfafara. A les 12:30h. SOLEMNE MISSA CANTADA, en honor al nostre Patró, el Diví Salvador. A les 13:30h. VOLTEIG DE CAMPANES i CERCAVILA, fins les Eres on es dispararà una GRAN MASCLETA. A les 21:00h. PROCESSÓ DEL SALVADOR. A la finalització, es cantaran els goigs en honor al patró. A la 01:00h. de la matinada, al Carrer les Eres, BERBENA, amenitzada per la sensacional Orquesta NEO





Dilluns, 7 d’agost

FESTIVITAT DE LA DIVINA AURORA





A les 05:30h. de la matinada, DESPERTÀ a la Divina Aurora A les 13:00h VOLTEIG DE CAMPANES. A les 20:00h. SOLEMNE MISSA, en honor de la Divina Aurora. A les 21:00h. PROCESSÓ DE LA DIVINA AURORA. A la finalització, es cantaran els goig en honor a la patrona dels joves. Cap a les 22:00h. en finalitzar la processó, des de la Penya la Canyeta CERCAVILA DEL ROQUERO. A la 01:00h. de la matinada, al carrer les Eres, NIT JOVE, NIT DE ROCK amenitzada pels grups TASMANIA, BARBARITATS i RÀDIO RUDE.





Dimarts, 8 d’agost

FESTIVITAT DE SANT ROC





A les 11:30h. DIANA DE SANT ROC, a càrrec de la Societat Instructiva Musical d’Alfafara. A les 12:30h. SOLEMNE MISSA, en honor a Sant Roc. A la finalització de la missa, VOLTEIG DE CAMPANES i PASSACARRER, a càrrec de la Societat Instructiva Musical d’Alfafara. A les 21:00h. PROCESSÓ de Sant Roc. A la finalització, es cantaran els goig en honor del sant. A les 00:30h. de la nit, des de la Mateta GRAN RETRETA FESTERA DE DISFRESSES, amb la Societat Instructiva Musical d’Alfafara, fins les Eres, on continuarà la festa amb la MACRO-DISCO IBIZA.





Dimecres, 9 d’agost.

DIA DE L’AIXAVEGÓ

De 12:30h a 14:00h. pels carrers habituals, CORREAIGUA (cal portar calcer i roba adequats) A les 22:00h. SOPAR BAIX BRAÇ a la Mateta, amb obsequi de vi, llimonada, refrescos, cacaus i tramusos. Després, final de festa amb FILAETES, a càrrec de la Societat Instructiva Musical d’Alfafara. (Agraïm la col·laboració dels voluntaris i voluntàries que vulguen acudir a les 21h al Patronat, per preparar les taules i cadires)





Del 24 de juliol fins al 6 d’agost.

EXPOSICIÓ D’ART NOSTRE al Centre Cultural El Patronat.









BENILLUP

FESTES PATRONALS DEL 6 AL 13 D'AGOST





Dissabte 5 d’agost

Actuació del grup SOCA EN ARREL. Música tradicional valenciana i cançons de Benillup.

23:30 hores. A la Tasca.





Diumenge 6 d’agost

Campionat de Cotos i Xinxon al teleclub.





Dilluns 7 d’agost

09:00 h. Neteja del poble amb l’ajuda de xiquets i xiquetes, posar banderetes, etc.

19:30 h. Berenar amb els nostres majors a l’escola amenitzat per ball flamenc

19:30 h. Acabarem de pintar el mural Pobles per la Diversitat en la plaça

23:00 h. Actuació de l’humorista EUGENI ALEMANY a l’escola, amb l’espectacle: “En persona guanye”





Dimarts 8 d’agost:

19:00 h. Partits de futbol sala:

Fadrines contra casades

Fadrins contra casats

22:30 h: Actuació teatral a la plaça. La companyia LA SOBREACTUÀ interpretarà l’obra: “Ai, l'amor”





Dimecres 9 d’agost:

11:30 h. Parc aquàtic a la piscina per a xiquetes i xiquets

19:00 h. Gimcana Boja, amb Espectacles David

21:00 h. Berenar per a xiquetes i xiquets

23:00 h. Balls dels xiquets i les xiquetes a la plaça





Dijous 10 d’agost:

15:00 h. Dinar dels homes a l’escola i de les dones al mirador de Travadell 21:00 h. Ball de disfresses amenitzat per DJ MATEU. Començarem eixint tots junts en cercavila, pegant la volta al poble, acompanyats per la banda de Los Muxos.





Divendres 11 d’agost

Mare de Déu del Roses

10:00 h. Despertà i cercavila a càrrec de la banda Los Muxos

12:30 h. Cercavila pels carrers del poble. A continuació ofrena de flors a la Mare de Déu del Roser

13:00 Missa

14:00 Vermut a l’escola

19:00 Entradeta de les dones

21:00 Processó

00:00 Actuació de l’Orquestra Erosión





Dissabte 12 d’agost

10:00 h. Despertà i cercavila a càrrec de la banda Los Muxos

13:00 h. Missa

14:00 h. Vermut a l’escola

19:00 Entradeta infantil

21:00 Processó

00:00 Actuació de l’Orquestra Exodo





Diumenge 13 d’agost

10:00 h. Despertà i cercavila a càrrec de la banda Los Muxos

13:00 Missa

14:00 Vermut a l’escola

19:00 Entradeta dels homes

21:00 Processó

23:00 h. Actuació teatral d'AIGUAMAR TEATRE amb l'obra "Trio Faraona"









GAIANES

FESTES PATRONALS . DE L'1 AL 4 DE SETEMBRE





1 DE SETEMBRE

LA VESPRA





12:00H.- Revolteig de campanes

18:30h.-Missa

19:00h.- Ofrena a la Verge de la Llum, i Dansà

01:00h.-Orquetra “Garage”





2 DE SETEMBRE

DIA DE LA MARE DE DEU DE LA LLUM





10:00H.- Cercavila per la banda Societat Musical “mestre Orts”

12:30h.- Missa

19:00h.- Mostra de balls populars per el grup de danses de Gaianes, després processó

01:00h.- Orquetra” Nashsville”





3 DE SETEMBRE

DIA DE SANT FRANCESC DE PAULA





10:00H.- Romeria a l’ermita de Sant Francesc de Paula

19:30h.- Concert de banda a càrrec de la “Societat Mestre Orts”, a la Plaça Major

21:00h.- Processó

22:30h.- Actuació a la Plaça Major de “The Postman Rocks”

00:30h.- Correfocs





4 DE SETEMBRE

DIA DEL SANTISSIM CRIST DE L’EMPAR I DELS XIQUETS I DE LA DONA





10:00H.- Volteig de campanes

11:00h.- Parc Infantil al carrer “Verge de la Llum”

12:30h.- Missa en honor al Crist de L’Empar, després dinar de les dones.

19:00h.- Espectacle per a xiquets

21:00h.- Processó





9 DE SETEMBRE

DISFRESSES





19:00H.- Desfilada infantil des de la Creu

00:30h.- Desfilada de disfresses i orquestra “Level Band”





este guió d’actes pot sofrir canvits













LA VALL





OTOS

FESTES PATRONALS. Del 5 al 9 d’agost





DIVENDRES 4 D’AGOST

11:00 Parc aquàtic infantil a la piscina. 19.00 Cavalcada de disfresses acompanyada pel grup “Ben Bons” de Bèlgida. 22.00 Sopar de coixinera a la Plaça, a càrrec de cadascú.

23:30 Espectacle musical Nits d´enkant II.





DISSABTE 5 D’AGOST

LA VESPRA

07.00 Despertà amb trons i volteig de campanes.

10.30 Es repartiran els melons per a fer els fanalets, al pavelló.

13.00 Volteig de campanes per anunciar la festa.

20.00 Baixada del Santíssim Crist de la Fe i vespres.

20.45 Cercavila a càrrec de la Unió Musical “la Raboseta” .

22.00 Sopar de germanor. L’Ajuntament convida a la beguda i a l’acompanyament. Desfilada popular de fanalets.

24:00 Concert extraordinari de La Unió Musical “la Raboseta” d´Otos celebrant el 25 aniversari. En acabar emocionant cordà .





DIUMENGE 6 D’AGOST

DIA GRAN DEL SANTÍSSIM CRIST DE LA FE





11.30 Cercavila a càrrec de la Unió Musical 'la Raboseta'.

12.30 Missa solemne en honor al Crist de la Fe, patró d’Otos. Traca a l'eixida de misa.

18.30 Actuació d´acordions al pati del Palau.

20.30 Processó i trasllat del Crist a la seua capella. Gran castell de focs d’artifici a càrrec de la pirotècnia Aitana.

01.00 Revetlla amb l’orquestra Freedom.





DILLUNS 7 D’AGOST

FESTA ALS SANTS DE LA PEDRA





11.30 Cercavila a càrrec de percusió, metall i dolçaina Raval Jussà.

12.30 Missa solemne i veneració de la relíquia dels sants Abdó i Senén. Traca i globotà a l'eixida de missa

21.00 Processó en honor als patrons dels llauradors. Traca de colors a l’entrada de l’esglèsia

00:30 Revetlla amb l´orquestra La Pato.





DIMARTS 8 D’AGOST

FESTA A LA MARE DE DÉU





11.30 Cercavila a càrrec de la Unió Musical 'la Raboseta'.

12.30 Missa solemne i ofrena de flors a la Mare de Déu. Traca a l´eixida .

19:00 Passacarrer dels Gegants i Cabuts de Benetússer per el nostre poble.

21.00 Processó a la Immaculada Concepció. Traca de colors i focs d’artifici a l’entrada de l’església. Tot seguit espectacular mascletà nocturna a l´Avinguda del Benicadell.

1:00 Macrodisco A les 2:00 començarà el show de Santi Bertomeu .





DIMECRES 9 D’AGOST

20.00 Eucaristia per tots els difunts d’Otos.