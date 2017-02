FOIA DE CASTALLA

II Jornades formatives Enric Valor a l’escola



Les jornades seran acreditades amb 20 hores formatives per part del CEFIRE (per als docents) i per part de la Universitat d'Alacant (per als seus alumnes).

Les jornades pretenen divulgar la figura d'Enric Valor i facilitar estratègies per al foment de la lectura a partir d'experiències didàctiques i ponències relacionades amb el món d'Enric Valor, les rondalles i la cultura popular, sempre aplicades a l'aula. Participaran ponents com ara els escriptors Jordi Raül Verdú, Francesc Gisbert o Ivan Carbonell, l'etnobotànic Daniel Climent i el mestre Daniel Iborra.



També hi haruà una taula redona en què participaran Joan Borja, Vicent Brotons i Jaume Albero, per la Universitat d'Alacant, i Verònica Cantó per l'Acadèmia de la Llengua. Les jornades, organitzades per la Càtedra Valor, el CEFIRE i la Coordindora pel Valencià, aposten per la creació de la futura Casa Museu de d'Enric Valor a Castalla.

