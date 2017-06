FOIA DE CASTALLA

Homenatge als Castelluts víctimes del nazisme

El cap de setmana del 20 i 21 de maig es va dur a terme a Castalla un homenatge als castelluts que van ser deportats al camp de concentració de Mauthausen: Leopoldo Jordà Rico i Victoriano Bernabeu Pérez, una iniciativa promoguda pel Grup Municipal d'Esquerra Unida - Esquerra Republicana: Acord Ciutadà, aprovada per unanimitat del Ple de l'Ajuntament Municipal, i organitzada pel grup municipal d'esquerres juntament amb la Regidoria de Cultura.



A la Casa de Cultura va tindre lloc una Taula Redona que inaugurà els actes d'homenatge, a càrrec de José Antonio Moreno Nieves, professor d'Història a l'IES Enric Valor de Castalla i a la Universitat d'Alacant, i presentat per Èlia Navarro Mira, del Grup d'Esquerra Unida-Esquerra Republicana: Acord Ciutadà i coordinadora dels actes d'Homenatge. Es va fer una breu explicació històrica per contextualitzar el període comprés entre la Guerra Civil Espayola fins a la II Guerra Mundial, concretant en la història dels republicans espanyols que fugint de la guerra civil i la repressió es van convertir en refugiats, i com molt d'ells van acabar en el camp d'extermini nazi de Mauthausen, també conegut com el "Camp dels espanyols".





Després de la xarrada es projectà el documental "El convoy de los 927" on es narra la història dels espanyols deportats al camp d'extermini de Mauthausen, i compta amb el testimoni d'alguns d'ells.

El diumenge es van tancar les jornades amb el descobriment d'una escultura col·locada a la Plaça de les Eres i l'Homenatge Institucional als castelluts que van ser víctimes del nazisme.