FOIA DE CASTALLA

EU-ER: Acord Ciutadà de Castalla pide blindar la asignatura de filosofía



Esta propuesta parte por iniciativa de la Asamblea de Profesorado de Filosofía del País Valencià y pretende blindar la filosofía en la educación secundaria ante su casi desaparición debido a la LOMCE.

Una reivindicación que comparten los sindicatos mayoritarios en la enseñanza (STEPV y CCOO)y la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos “Gonzalo Anaya”.





Para el regidor de la coalición Rubén Navas Giménez "no se trata de una reivindicación corporativista, sino del modelo educativo, de ciudadanía y de sociedad que queremos.





La filosofía es un saber necesario para entender lo que nos rodea, quién somos y que podemos llegar a ser". Ante la importancia de esta asignatura en el currículum escolar, autonomías como las Islas Baleares, Cataluña, Comunidad de Madrid, Murcia, Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra y Canarias, han hecho modificaciones a la LOMCE dentro de sus competencias autonómicas para garantizar su obligatoriedad.





"No se entiende como un "gobierno del cambio" como el valenciano que se declaró anti LOMCE sea a día de hoy casi la única autonomía en todo el Estado que no lo ha hecho en dos años, después de prometerlo varias veces. Pero no sólo eso, sino que el 15 de mayo de este año la Comisión de Educación de las Cortes Valencianas aprobó una resolución, por unanimidad, que instaba en el Gobierno Valenciano a que reformara el Decreto 87/2015 para hacer obligatoria la Filosofía, y el Gobierno Valenciano se ha botado este acuerdo" lamenta el regidor de izquierdas.

El grupo municipal Esquerra Unida-Esquerra Republicana: Acord Ciutadà ha registrado una moción en el Ayuntamiento de Castalla donde se pide a la Consejería de Educación establecer la obligatoriedad de la asignatura de Filosofía en 4t de ESO y 2n de Bachillerato.