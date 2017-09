FOIA DE CASTALLA

Sòl per construir una nova caserna de la Guàrdia Civil

L'Ajuntament d'Ibi ha ofert al subdelegat de Govern d'Alacant, José Miguel Saval, un terreny de 2.500 metres a la zona del Alamí per construir una nova caserna de la Guàrdia Civil, amb l'objectiu de conjuminar tots els serveis en un edifici amb plenes comoditats i garanties i així, recuperar també la capitania que va a ser traslladada a Alcoi.



Els terrenys oferts complirien amb el conveni que es va signar amb la Guàrdia Civil fa anys, en el qual el municipi es comprometia a facilitar la construcció d'unes instal·lacions noves i amb la capacitat necessària per reunir tots els serveis, doncs com ha destacat l'alcalde del municipi, Rafael Serralta, actualment la caserna és molt reduït i té poques comoditats tant per als treballadors com per als usuaris.





A més, la flota de vehicles ha d'estar també a Alcoi a causa de la reducció d'espai, per la qual cosa amb aquesta nova caserna tot se centralitzaria i no s'hauria de dependre d'altres ciutats. A més, Serralta, justificava que «la zona és immillorable, doncs en cas de successos té una connexió molt bona tant per a sortida a carretera com per acudir al centre del municipi».





Tots aquests avantatges seran traslladades per l'alcalde del municipi al subdelegat del govern, Juan Carlos Moragues, amb el qual ja té cita per exposar aquest assumpte i analitzar si és possible abordar-ho dins dels pressupostos del govern central.