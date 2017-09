FOIA DE CASTALLA

II Edició “Onil és Mostra”



Durant aquests tres dies, els visitants podran conèixer un ampli ventall de propostes, entre les que destaquen aquelles relacionades amb la gastronomia, el turisme, l'art, el comerç, la moda i la cultura, a més de participar en les activitats paral·leles de tot tipus.

Des de l’Ajuntament comenten que s’estan rebent moltes propostes per a ser integrades en la Mostra i esperen que puga ser una edició amb èxit per a tots els participants i per al poble d’Onil.

“Onil és Mostra” és un gran aparador de l'oferta lúdica, cultural i comercial d´Onil, adreçada a tots els públics amb una proposta que combina turisme, esport, gastronomia, comerç, patrimoni i cultura, que té lloc el cap de setmana més proper al 9 d’octubre.