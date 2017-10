FOIA DE CASTALLA

Castalla rep una subvenció per a la conservació i protecció del seu patrimoni cultural



La Regidoria de Patrimoni Cultural i el Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla, rebran el 75 % del cost per a adequar l’antiga porta d’accés, localitzada l’any passat en les excavacions arqueològiques de la plaça de l’Ermita de la Sang, subvencionades per l’Agència Valenciana de Turisme i la senyalització de la vila medieval. Ambdues es troben al Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. De manera concreta, els treballs consistiran en la recuperació dels carreus de la porta destruïts en els anys 70 així com de part de les dovelles que conformaven l’arc d’accés.



La col·locació de panells indicatius, sobre els elements que poden visitar-se i la direcció a seguir. Recuperació, sobre el paviment actual de la plaça de l’Ermita de la Sang, dels traçats de la porta, la muralla i la rampa d’accés, que ara mateix no són visibles.

Està previst començar els treballs en les pròximes setmanes.





El passat 5 de setembre es va publicar, al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la Resolució de 30 d’agost de 2017, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana. L’Ajuntament de Castalla apareix en ella com un dels cinc municipis de la província d’Alacant als quals s’ha concedit una subvenció econòmica per a la conservació i protecció del seu patrimoni cultural.