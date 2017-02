L'ALCOIÀ

Les proves de selectivitat es queden a Alcoi

L’alcalde d’Alcoi, Toni Francés, ha rebut la confirmació del Secretari Autonòmic d’Educació, Miquel Soler, de que les proves de selectivitat per als alumnes de la comarca es realitzaran a la ciutat. Conselleria rectifica la primera decisió de traslladar els exàmens al Campus de la UA i està estudiant totes les ubicacions oferides per l’Ajuntament per a trobar la seu definitiva.





Francés agraeix la sensibilitat i, sobretot, la celeritat en atendre les reclamacions de l’Ajuntament d’Alcoi en un tema que preocupava tant als alumnes alcoians com als de tota la comarca.





Recordem que l’Ajuntament havia oferit a Conselleria diferents ubicacions, ja que la decisió de canviar les proves era perque fins ara es realitzaven als centres educatius afectant als alumnes que encara tenien classe, ja que l’activitat docent se suspenia per acollir les proves.

En les pròximes dates, la Conselleria estudiarà la idoneïtat dels espais i prendrà una decisió d’on estarà la seu de les proves de selectivitat en Alcoi.