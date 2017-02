L'ALCOIÀ

El Carnestoltes d’Alcoi canvia el seu intinerari

El regidor de Seguretat i Festes, Raül Llopis i Tomás Tomás, representant de l'Empresa SEA Eventos, van anunciar en roda de premsa tot el que s’ha organitzar per a preparar el Carnestoltes 2017, que enguany es celebnrarà el dissabte 4 de març.



El passacarrer arrencarà a les 19.30 hores des de la Placeta de les Eres i recorrerà els carrers Sant Rafel, Sant Nicolauet, Sant Nicolás, i plaça d'Espanya (per davant de l'Ajuntament), per acabar en Sant Tomás. Aquest any l'organització del Carnestoltes ha modificat l'itinerari de la desfilada a causa de les limitacions en el tràfic que sofreix la ciutat després del tancament del pont Fernando Reig.





L'organització recomana als participants assistir al punt d'arrencada mitjana hora abans i els interessats a sumar-se al concurs de disfresses han d'apuntar-se en www.inscripcongres.com. Hi haurà premis dotats amb diners i joguines per als guanyadors.