L'ALCOIÀ

400 participants menys en l’Alardo d’Alcoi

L'obligació d'obtenir la llicència d'armes ha restat al voltant de 400 participants al Alardo de les Festes de Moros i Cristians d'Alcoi. L'Associació de Sant Jordi considera que els 2.325 festers que a la fi s'han tret el permís permetran la celebració d'un acte en condicions.



Les taxes i les proves mèdiques han estat assumits per les filaes i pel Casal, per la qual cosas el minvament no ha estat més greu.

El president de l'Associació, Juan José Olcina, comentava en aquest sentit, el treball de les filaes per motivar als seus integrants en l'obtenció de la llicència, així com que hagin pagat amb recursos propis les taxes de concessió del permís. L'Associació, per la seva banda, ha assumit el cost de la revisió mèdica.





Cal ressenyar que la xifra de festers que han obtingut la llicència d'armes és molt similar a la qual hi havia fa dos anys, quan l'Associació de Sant Jordi va decidir subvencionar la pólvora.