L'ALCOIÀ

L’Ajuntament habilita la nova Bústia del Ciutadà

Amb motiu del tancament definitiu per part de la Generalitat Valenciana de l'eina "Bústia Ciutadana", durant l'any 2017, l'Ajuntament d'Alcoi ha creat un nou canal de comunicació, amb el mateix nom, per fomentar la participació i que els ciutadans puguen continuar fent arribar a l'administració local totes aquelles propostes, consultes i/o agraïments relacionats amb qüestions de competència municipal, de forma ràpida i senzilla.



Es pot accedir aquest servei a través de la pàgina web de l'Ajuntament d'Alcoi. El seu ús és molt senzill, ja que, únicament, cal emplenar un breu qüestionari amb les dades relatives a la proposta, consulta i/o agraïment que es desitja realitzar, i facilitar un correu electrònic perquè puga donar-se contestació.





El departament de Participació Ciutadana s'encarregarà de donar tràmit a les propostes rebudes, així com de contestar-les, una vegada que els diferents departaments municipals implicats informen referent al tema en qüestió. Des de la regidoria, es recorda també que, a part de la bústia, hi ha altres formes de fer arribar comentaris, suggeriments o incidències, a l'Ajuntament: instància general per registre; l'apartat de la web "L'alcalde respon"; l'aplicació Linea Verde (www.lineaverdealcoi.org) o les xarxes socials dels diferents departaments municipals incloses en la web institucional.