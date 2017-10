L'ALCOIÀ

Seleccionats els 7 projectes finalistes per a les aules verdes

«La nostra ciutat és una de les que més propostes ha tingut, són propostes molt interessants, per primera vegada la nostra ciutat estan dins d’un procés com aquest, arquitectes de tota europa ja coneixen la nostra ciutat i han treballat per ajudar-nos a millorar» explica Manolo Gomicia, regidor de territori i ciutat intel·ligent.





Els projectes preseleccionats en aquesta primera fase constituiran la base per a la selecció definitiva, el 22 d'octubre, a Hèlsinki, de les proposades mereixedores del primer premi, segon premi i dels esments especials.

Per Alcoi es van inscriure 49 projectes i finalment s’han presentat 36 projectes.





El repte presentat consistia en la realització d'un edifici «multimixto» innovador en la Plaça Al-Azraq, concretament, a l'àrea actual de les aules verdes. El projecte estaria inclòs dins del PRI (Pla de Reforma Interior) de la plaça en el qual s'està treballant i que també tindria en compte el pla de participació realitzat en la mateixa per part dels veïns fa anys.

La plaça Al-Azraq és, al costat de l'illa de Rodes i l'ampliació de la UPV fins a Ceres, un dels tres nodes del futur de la ciutat, basats en la innovació, desenvolupament i investigació. La solució a tres importants espais, que han estat abandonades durant dècades i el seu desenvolupament com a centres innovadors que impulsen la ciutat, segueix avançant.

El concurs EUROPAN14, dirigit a joves arquitectes europeus menors de 40 anys, ha realitzat el primer procés de selecció dels projectes presentats aquest any. Durant aquest cap de setmana a Madrid han tingut lloc les reunions i les votacions del jurat. El pròxim 22 d’octubre a Hèlsinki un jurat internacional elegirà el primer, segon i mencions especials de cada ciutat europea presentada.