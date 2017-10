L'ALCOIÀ

Bivia dóna accés a la col.lecció de litografies del segle XIX d’Antonio Pascual

La Biblioteca Virtual d’Alcoi (BIVIA) incorpora la col·lecció de litografies que l’Arxiu Municipal d’Alcoi va adquirir per compra l’any 2009. Es tracta de 26 litografies impreses en el taller valencià d’Antonio Pascual i Abad entre 1839 i 1880.



Antonio Pascual i Abad va estudiar dibuix i gravat en l’Acadèmia de Sant Carles de València. En 1829 va tornar a Alcoi per a fundar un taller de litografia. Moltes de les litografies que ixen del taller de Pascual i Abad es presenten en dues varietats, en blanc i negre i en color. Les il·luminades en color van ser pintades a mà per les seues filles Isabel i Matilde Pascual. D’elles destaquem «Smo. Cristo de la Sangre, venerado en Liria», «N.ª Sra. de la Candelaria, de Arequipa», «San Vicente de Paúl» i la «Adoración de los Reyes Magos».



Pel que fa a la temàtica, aquesta col·lecció inclou litografies de tema religiós, entre les quals destaquen una sèrie de quatre estampes dedicades a Santa Matilde a Terra Santa i una sèrie històrica de quatre làmines sobre la reina Isabel la Catòlica.

Es pot accedir a la col·lecció des de la pàgina d’inici de BIVIA (bivia.info)