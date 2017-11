L'ALCOIÀ

La Glorieta es tancarà per les nits per a millorar la seguretat

En principi, l'horari serà des de les 7 del matí fins a les 22 hores, de dilluns a divendres, i de 9 a 23 hores, dissabtes, diumenges i festius. La mesura pretén millorar la seguretat i conservació d'un recinte en el qual s'han implementat diferents millores a l'últim any, i que es vol que siga un punt neuràlgic de visita en el centre de la ciutat tant per esdeveniments puntuals com per a famílies al llarg de tota la setmana.





MESURES PER MILLORAR LA GLORIETA

Al llarg de l'últim any, l'Ajuntament ha apostat per a tornar a la Glorieta el protagonisme de lloc neuràlgic del lleure al centre de la ciutat. Si a les portes del Nadal passat, s'inaugurava el nou parc infantil del Tirisiti amb una inversió de prop de 50.000 euros; al mes de gener, dues de les fonts ornamentals tornaven a brollar recuperant el soroll de l'aigua a les instal·lacions, emblema del modernisme.

Aquest any també s'ha invertit en una nova instal·lació elèctrica que ha permés que al Mig Any no hi haguera problemes amb la llum, i que servirà, igualment, per garantir el bon funcionament de tots els esdeveniments que es realitzen al recinte modernista al llarg de l'any.





Finalment, al setembre es cel.lebrava la I Fira Modernista també al parc de la Glorieta. A l'esdeveniment es feia un homenatge al seu arquitecte, Vicent Pascual, amb un monòlit al final de les escales de la porta principal. Igualment, s'ha rehabilitat l'antiga «Pajarera» convertint-la en quiosc amb una inversió de més de 50.000 euros.