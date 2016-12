VALL D'ALBAIDA

Erotisme i xarxes socials, protagonistes de la guanyadora del 22é Premi de Literatura Eròtica La Vall d’Albaida

Demana-m’ho així i et diré que sí, de Josepa Sopeña Feu, és l’obra guanyadora del XXII Premi de Literatura Eròtica La Vall d’Albaida.



Dels 18 originals presentats en l’edició de 2016, aquesta obra és la que ha estat mereixedora dels 4.000 euros amb què la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida dota el guardó, i que serà publicada el 2017 a la col·lecció «L’Eclèctica» d’Edicions Bromera.



El veredicte del jurat es va anunciar la nit del passat divendres 9 de desembre, en l’acte celebrat a Quatretonda, davant d’un centenar persones representatives del teixit social, empresarial i polític de la Vall d’Albaida i de les comarques del voltant.

Les protagonistes de Demana-m’ho així i et diré que sí són dues amigues, Helena i Elsa que s’ho conten tot des de la infantesa, incloent les seues experiències sexuals. Quan Helena s’instal·la a Cambridge per a donar classes de català, coneix al jove i seductor Jamie. Tot i que Helena viu amb la seua parella a Barcelona, no podrà impedir que la forta atracció que sent pel jove esclate i els dos enceten una apassionada relació que no podran reprimir, fent que els esdeveniments es precipiten.





L’obra destaca per estar bastida mitjançant el joc de converses entre Helena i Elsa a través de la xarxa, del telèfon i dels records, aportant ritme i creativitat a la narració. A més, l’ofici de l’autora està present també a l’hora de connectar els diferents personatges i trames que hi intervenen amb un domini del llenguatge notable.

Josepa Sopeña Feu va nàixer a Almenar (Segrià) i és professora d’anglès al Maresme (Barcelona). Demana-m’ho així i et diré que sí és la seua primera novel·la després d’iniciar-se com a escriptora amb diversos contes i relats que han merescut diferents reconeixements.





El Premi de Literatura Eròtica La Vall d’Albaida és l’únic guardó en literatura eròtica convocat per una institució pública en tota Espanya.

Tant per la seua dotació econòmica com, sobretot, per la seua peculiaritat, conforma una de les principals convocatòries literàries del territori valencià.