VALL D'ALBAIDA

Comerç in d’Ontinyent prepara uns nadals amb premis i horaris especials



Fins al 5 de gener, cada vegada que passem la targeta In podem ser premiats per la nostra fidelitat al comerç local, les participacions s’acumulen en la nostra targeta i per a aquells que no disposen de la nostra targeta també podran participar mitjançant les paperetes.

Els premis son tres, un de 200 € i altres dos de 100 €, a més aquells que hagen pagat amb una targeta de Caixa Ontinyent poden veure duplicat el import del regal en el cas de resultar guanyadors. Els diumenges i festius podrem encontrar alguns dels comerços In oberts per ajudar a realitzar les nostres compres nadalenques. Es sortejaran 10 premis de 30€ cada dia entre els clients que passen la targeta In al realitzar les compres i a més els comerços ofereixen més horaris especials.





Com ve sent habitual en els darrers anys, els comerços donaran 300€ solidaris els quals seran donats a ANIMA (Associació Càncer Ontinyent).

Els Comerços i Serveis In, amb el recolzament de L’Ajuntament d’Ontinyent ja han començat la campanya de Nadal 2016 amb l’objectiu de seguir potenciant les ventes en el comerç local. En el marc d’aquesta iniciativa aquestos nadals contarem amb diferents accions.