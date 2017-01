VALL D'ALBAIDA

El “Mercat de Diumenge” presenta el calendari d’obertures

El “Mercat de Diumenge” torna a Ontinyent amb un total de 17 edicions.



El mercat torn a la seua habitual cita del primer diumenge de cada mes al Recinte Firal, amb tota mena de productes de temporada, tèxtils o d’alimentació, entre d’altres. A més enguany es duplicarà edició en un total de sis mesos, amb edicions dobles al mesos de gener (8 i 22), abril (dies 2 i 23), maig (7 i 21), juny (4 i 18), juliol (2 i 30) i octubre (1 i 15).





Des del Govern d’Ontinyent es recordava que la iniciativa es va plantejar com una prova per promoure l’activitat econòmica a Ontinyent els diumenges, un dia de la setmana al qual els carrers de la ciutat solien estar deserts, cosa de la que sempre ha hagut queixes a la població. Ara son milers les persones que ixen al carrer i que arriben des d’altres municipis veïns per aprofitar l’oferta d’oci dominical.