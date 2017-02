VALL D'ALBAIDA

L’ajuntament d’Albaida millorarà els accesos al circuit de Motocròs

L’ajuntament d’Albaida millorarà els accesos al circuit de Motocròs gràcies a un Conveni Singular amb l’àrea de carreteres de la Diputació de València. Les obres compten amb un pressupost de 80.802,41€ per a la seua execució.



Amb elles es pretén millorar la situació actual, ampliar aquest camí, així com també la seua funcionalitat no sols per accedir al circuit sinó també a la depuradora.

Les obres consistiran en l’asfaltat, ja que l’accés al circuit presenta clots que dificulten la circulació. Tanmateix, per a poder dur a terme la pavimentació del camí de manera correcta es netegaran prèviament els marges i els guals existents.





A més a més del esmentat, l’ajuntament d’Albaida que busca aconseguir una millora completa estabilitzarà amb estes obres els talusos i s’adequaran les cunetes que permetran reconduïr el aigüa a zones de recollida ja existents.