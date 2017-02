VALL D'ALBAIDA

El renovat mercat medieval d’Ontinyent oferirà una ampla oferta cultural i comercial

“Ontinyent Medieval”comptarà enguany amb la participació d’artesans de tota la comarca i donarà cabuda a actuacions musicals. Són dues de les principals novetats del mercat medieval ontinyentí organitzat per l’Ajuntament, la Diputació de València i la Societat de Festers, que enguany s’organitza per segona volta coincidint amb el Mig Any Fester, i que comptarà amb més de 120 llocs de venda i desenes d’activitats d’animació al centre històric de la ciutat.



La programació prevista ha estat presentada per la regidora coordinadora de l’activitat, Sayo Gandia, que compareixia junt al President de la Societat de Festers, José Rafael Sanchis, i el regidor de Cultura, Álex Borrell, per a destacar l’interès d’un mercat “que va tenir molt bona acollida l’any passat, al que estrenavem el canvi de data (anteriorment era en agost), i que enguany anem a tractar de seguir millorant”, explicava.





Així, “Ontinyent Medieval”tornarà a ocupar gran part dels carrers del barri Vila amb 120 llocs de venda i parades amb productes tradicionals i artesans com cerveses, embotits, pa casolà, bijuteria o vins. També hi haurà tallers, gastronomia, malabars amb focs, balls tradicionals, passacarrers, oficisartesans i per als més menuts un campament medieval amb escola de cavallers. Els espais seran els mateixos que l’any passat (C/ Roses, Trinitat, S.Pere, Església o Plaça S.Roc) tot reduint part de les parades en la Plaça Major per a reforçar la part inferior de la Plaça de Baix, que enllaça amb altra de les novetats d’enguany: les actuacions musicals a l’accés a l’esplanada de Tortosa i Delgado.





El regidor de Cultura, Àlex Borrell, explicava que després de la desfilada del Mig Any havia un marge d’hores que voliem reforçar en activitats, “i per això comptarem dissabte des de després de la desfilada, pasades les 20:00 hores, amb les actuacions del Grupo Eñe, Shambala i Nasanov, amb les que volem animar a la gent a acudir a gaudir de la música i també del mercat”, explicava.





El President de la Societat de Festers, José Rafael Sanchis, destacava que des de la Junta l’entitat “sempre hem apostat per la col·laboració plena amb l’Ajuntament i per una festa integradora amb tots, que tinga també atractius per a aquells que no són festers. En aquest sentit organitzem l’acte del pregó com a complement a un mercat que esperem que tinga una assistència masiva de visitants”, manifestava.





Sayo Gandia tenia paraules d’agraïment per a la societat de Festers i per a les diferents associacions, comerços i entitats que s’han involucrat en la iniciativa, entre els que estan l’Associació de Gegants i Cabets d’Ontinyent, la Sala Almassera, el restaurant El Tinell de Calabuig, Amanecer Eventos, el Grup de Danses d’Ontinyent, la Colla de Xirimites i Tabals El Regall i el Club de Tir amb Arc d’Ontinyent, “que amb la seua participació contribueixen a fer d’Ontinyent Medieval un pol d’atracció cap a la nostra ciutat en un moment de l’any on no hi ha massa activitats”, concloïa.