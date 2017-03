VALL D'ALBAIDA

Ontinyent declara 2017 “Any Cervino”

El ple de l’Ajuntament d’Ontinyent aprovava a la seua última sessió declarar 2017 com a “Any Cervino” en memòria de l’autor de les ambaixades de Moros i Cristians. La proposta era presentada pel regidor de Cultura, Àlex Borrell, a iniciativa de la Societat de Festers, per tal dedicar tot un seguit d’activitats al 200 aniversari del jurista i literat del SXIX, activitats que aniran compreses entre el 18 de maig de 2017 i el 16 de maig de 2018.



A la seua intervenció al ple, Àlex Borrell destacava que “la trajectòria de Joaquín José Cervino Ferrero mereix un reconeixement especial per destacar com a jurista i literat, i també, pel que fa als nostres actes festius més importants, com a autor del text de les ambaixades de Moros i Cristians”. Borell donava les gràcies a Festers per la proposta i avançava que “va a ser un any on recordarem a Cervino amb moltes activitats per donar a conèixer la seua importancia en la història de la ciutat”. Al ple acudia el president de la Societat de Festers, José Rafael Sanchis, qui prenia la paraula al final de la sessió per agrair l’acollida a la proposta, que comptava amb el suport unànim de tots els grups.