VALL D'ALBAIDA

Muntatge i desmuntatge gratis al Teatre l’Echegaray i la Sala Gomis per a Associacions

L’Ajuntament d’Ontinyent ha contractat els serveis d’una empresa especialitzada per tal d’atendre una demanda històrica de les associacions locals per al desenvolupament de les seues activitats al Teatre Echegaray i la Sala Gomis.



L’empresa adjudicatària realitzarà, entre altres, tasques de muntatge i desmuntatge i de càrrega i descàrrega que fins ara no s’oferien i que es prestaran de manera gratuïta als usuaris tant de la Sala Gomis com de l’Echegaray, dues instal·lacions que vénen enregistrant un progressiu augment de la seua utilització des que l’any 2016 quan el Govern d’Ontinyent va eliminar la taxa per a la seua utilització. Amb aquest nou contracte també es fa possible la programació simultània d’activitats al Teatre Echegaray i la Sala Gomis, en ser necessari que l’adjudicatària haja d’atendre els serveis en ambdues instal·lacions.





La coordinadora de Cultura ha explicat que la contractació d’un servei professional per a la càrrega i descàrrega “pretén millorar el funcionament de les instal·lacions culturals, atès que fins ara les associacions havien de realitzar estes tasques pels seus propis mitjans o contractar-les externament, la qual cosa feia més costosa l’activitat per a les associacions.