VALL D'ALBAIDA

Festival Fes la mona a Ontinyent

El pròxim divendres 14 d'abril Ontinyent acollirà el Festival Fes la mona, una nova proposta per a Pasqua dirigida a grans i menuts que omplirà el Teatre Echegaray de màgia, diversió i, sobretot, comèdia.



El Fes la mona començarà pel matí amb un espectacle de màgia i humor per als més menuts:FlipoMagia, a les 11:30 hores arribarà a l'Echegaray Flipo, l'ajudant del gran màgic Fetuchini, qui haurà de fer-se càrrec de la funció en absència del seu mestre (preu únic de 5,00 €).





El plat fort del festival serà a les 22:00 hores, quan podrem gaudir per primera vegada junts damunt un escenari de Maria Juan i Eugeni Alemany. Serà amb l’espectacle No estem bé, una obra carregada de sàtira a la valenciana en què l'ontinyentina i el suecà alternaran els seus monòlegs i converses mentre debaten sobre aspectes d'actualitat i s’esquincen les vestidures (preu anticipat de 10 € i un preu en taquilla de 12,00 €).





Les entrades les podeu adquirir en els següents llocs:

- www.caixaontinyent.es

- Casa de Cultura-Palau dels barons de Santa Bàrbara (c. Maians, 26) - Telèfon 96 291 82 30

- Taquilla (1 hora abans de l'espectacle).





Per açó no serà tot, al llarg del mes d'abril hi ha previst un curs de monòlegs de la mà del també ontinyentí i guionista de professió Rafa Ferrero.