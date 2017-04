VALL D'ALBAIDA

Més de 500 persones s’han inscrit al 10k “Moros i Cristians - Berberiscos”



És una de les dades que es donaven a conèixer el passat divendres en la presentació oficial a Ontinyent de la prova, amb la que la ciutat participa al Circuit de Carreres Populars de la Diputació de València.





Existirà una meta volant amb premi encara per determinar situada entre el km3 i km4 per al primer atleta que passe, i hi haurà categories masculina i femenina júnior, promesa, senior, veterans “A”, “B” i “C”, amb trofeus als 3 primers de la general, als de cada categoria i als 3 primers locals home i dona, així com a la comparsa amb més nombre de participants.





Les inscripcions dels participants al Circuit de la Diputació a l'I 10k d'Ontinyent Moros Berberiscos, ho faran per la web oficial del Circuit de Carreres Populars de la Diputació de València circuitodiputacionvalencia.es, mentre que les inscripcions generals del 10k Ontinyent Moros Berberiscos a través de la plataforma www.toprun.es o www.km42.es, amb un preu de 6 euros fins al 26 d’abril.

A falta de més d’un mes per a la seua celebració el dissabte 29 d’abril, el 10k d’Ontinyent “Moros i Cristians-Berberiscos”, compta ja amb més de 500 inscrits.