VALL D'ALBAIDA

Ontinyent subvenciona kits per fer elèctriques les bicicletes

Ontinyent ha llançat una nova convocatòria de subvencions per a l’adquisició de kits per fer elèctriques les bicicletes urbanes.



La partida pressupostària per a aquestes ajudes ascendeix als 8.000 euros, amb unes bonificacions que arribaran als 300 euros per a aquells que compren kits de conversió de bicicletes urbanes en elèctriques; 200 euros per la compra de bicicletes elèctriques; i 100 euros per la compra de bicicletes urbanes.





Podran sol·licitar aquestes ajudes persones que no hagen sigut beneficiàries d’estes subvencions en exercicis anteriors; a més no pot beneficiar-se més d’una persona de la mateixa unitat familiar, ni tampoc solicitar-se més d’una subvenció per persona. El procés s’iniciarà amb les sol·licituds dels interessats abans del 23 de juny de 2017 i el seu lliurament a l’Ajuntament.