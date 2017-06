VALL D'ALBAIDA

Inscripcions per a l’Escola d’Estiu del Parc d’Educació Vial i Ambiental de la Vall

El Parc d’Educació Vial i Ambiental de la Vall d’Albaida ha obert el termini d’inscripció per de la seua sol·licitada escola d’estiu que enguany inclou activitats com ara experiments científics o itineraris de descobriment, a més del reforç escolar.



A banda, compta amb activiats opcionals com ara excursions o acampada. L’Escola d’estiu es desenvolupara de 9 a 13:30 hores, amb horari flexible d’entrada i eixida, els matins del 26 de juny i al 28 de juliol en modalitat de 2, 4 i 5 setmanes per 80, 130 i 160 euros.





La proposta inclou els atractius que oferixen les instal·lacions com ara karts i bicicletes, piscina, noves tecnologies, granja i agroecologia. Els pares poden trobar els fullets d’inscripció en el web de la Mancomunitat, el blog del parc o, físicament, el propi Parc i la seu de la Mancomunitat, on cal deixar les sol·licituds d’inscripció emplenades.