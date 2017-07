VALL D'ALBAIDA

L’Ontinyent CF puja a Segona B

Centenars d’aficionats de l’Ontinyent CF vibraven el passat dilluns a la Plaça Major en la recepció oficial de l’Ajuntament d’Ontinyent a l’equip blanc-i-negre, després de fer realitat l’ascens del primer equip a la 2ª Divisió B del futbol espanyol.



Després de recórrer els carrers Gomis i Maians procedents de la Plaça de la Concepció, el jugadors, cos tècnic i directiva eren rebuts per l’alcalde, Jorge Rodríguez, i els regidors de l’Ajuntament, per a posteriorment pujar al balcó de l’Ajuntament vell per a dirigir-se a l’afició.





Allí, Jorge Rodríguez felicitava la directiva, aficionats i especialment a l’entrenador i els jugadors “per demostrar que treballant junts amb sacrifici i humilitat podem convertir els somnis en realitat. Ara el vostre somni s’ha fet realitat i el compartiu amb tota la ciutat”, destacava. El President de l’Ontinyent CF, Luis Ortiz, agraïa al seu torn a l’alcalde “el seu recolzament incondicional i el fet que sempre i en tot moment ens haja escoltat i ajudat a comptar amb un camp modèlic”, i anunciava que la meta del club “és pujar a la 1ª divisió”.





L’acte, al qual també intervenien el tècnic Miguel Àngel Mullor i diversos jugadors, es veia continuat amb un desplaçament de tota la comitiva fins a l’Església de Santa Maria, on s’oferia el triomf i l’ascens a la patrona de la ciutat, la Puríssima Concepció.