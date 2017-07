VALL D'ALBAIDA

Campanya per a connectar amb els joves a través de xarxes socials

La Unitat de Prevenció Comunitàriade Conductes Addictives de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida ha llançat la campanya #alternatives amb motiu del Dia internacional de la lluita contra l'ús indegut i el tràfic il·lícit de drogues.



La campanya, que ha començat per la distribució d’un cartell que incorpora un codi QR que connecta directament amb la UPCCA, pretén crear un canal de comunicació via xarxes socials amb els joves per tal de generar un banc d'imatges i vídeos que mostren comportaments, activitats i actituds alternatius al consum d’estupefaents.





Com explica Loreto Belda, tècnica de la UPCCA, «les activitats i interessos dels joves són allò que els pot mantindre apartats de la necessitat de consumir i, alhora, allò que disminuïx quan hi ha consums, per la qual cosa la millor teràpia és reflexionar i mantindre activitats i interessos com a alternativa als consums».