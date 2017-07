VALL D'ALBAIDA

Albaida comença les festes de juliol amb la coronació de les Regines

Albaida ja està preparada perquè comence la Fira de Sant Jaume 2017. El dissabte 15 de juliol ha tingut lloc un dels actes més tradicionals d'estes festes: la coronació de la Regina Major i de la Regina Infantil de la Fira i Festes 2017 així com la Presentació de les seues Corts d'Honor.



Laura Martínez com a Regina Major i Mila Oriola com a Infantil seran coronades en un emotiu acte celebrat a la Plaça Major d'Albaida, on el Palau dels Milà i Aragó dona testimoni de l'esdeveniment. A més a més han donat a coneixer a les dames de les Corts d'Honor i als Festers que conformen la comissió, els quals són els organitzadors de les Festes Patronals en honor a la ''Verge del Remei'' de 2017.





Este acte enceta les Festes de juliol que enguany compten amb una programació molt variada, que inclourà des de concerts fins parcs infantils i unflables aquàtics per als més menuts.





Pablo Oriola, president de les Festes i, altrament, pare de la reina infantil, afirma que s'ha fet un gran esforç perquè tots els grups de la societat albaidina, així com els visitants, puguen gaudir d'uns dies de festa i diversió”.





La Fira de Sant Jaume

La Fira de Sant Jaume s'inaugurarà el proper dijous 20 de juliol, amb una cercavila que s’iniciarà des de la Plaça Major fins al Monument Segrelles, amb la participació del Grup de Danses “La Vall” i la Colla de Xirimiters i Tabaleters “La Pedrera”.

La Fira comptarà amb diversos esdeveniments, entre els quals cal destacar concerts com el de “Los Inhumanos” i “La Década Prodigiosa”, reconeguts grups de música sorgits als anys 80.