VALL D'ALBAIDA

II Volta a València Fèmines a Ontinyent el 21 de juliol



En la presentació de l’etapa, el regidor d’Esports, Óscar Borrell agraeix la implicació de la Federació de Ciclisme, el Club Ciclista Ontinyent i la Diputació de València amb una acció “que fomenta la igualtat d’oportunitats a través del ciclisme. L’esport base i l’esport femení són una eina fonamental en el desenvolupament de la nostra societat, les nostres joves han d’impregnar-se dels valors que els ofereix l’esport i en esta ocasió els valors del ciclisme, esport noble d’equip on és viu la cooperació i el companyerisme per poder abastir l’èxit”, assenyalava.





Borrell agraïa “el suport de la Diputació de València en la promoció de l’esport femení amb la cursa de fèmines o amb el congres d’esport i dona recentment celebrat; així com a la Federació Valenciana de Ciclisme (FVC) i el Club Ciclista Ontinyent (CCO) per l’esforç organitzatiu per celebrar una prova com aquesta”.

En la iniciativa també participa la regidoria d’Igualtat i Dóna, des d’on la regidora Paula Garcia destacava que esta prova “és una oportunitat única per a visibiltizar l’esport de base i femení, ja que no sempre les esportistes tenen el recolzament social amb que compten els seus companys homes, i la igualtat s’ha de treballar des de tots els àmbits de manera transversal per tal que aquesta no quede reduïda a una quimera” i avançava que coincidint amb l’etapa de la Volta Ciclista la seua regidoria disposarà un “Punt Violeta” a la Plaça de la Concepció de 17:00 a 19:00 hores, dins la campanya “Respecta’m, sense un sí és un no” contra la violència de gènere.

El ciclisme femení d’èlit a Espanya té una cita destacada el proper 21 de juliol a Ontinyent, on tindrà lloc una de les etapes de la II Volta Ciclista a la província de València Fèmines “Trofeu Diputació de València”, que reunirà 20 equips i 150 destacades ciclistes femenines de tota Espanya.