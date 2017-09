VALL D'ALBAIDA

Albaida aprova després de 8 anys un Pressupost Municipal



L’elevat volum de deute que ascendia a 11 milions d’euros, feia impossible crear un Pressupost que poguera complir amb unes condicions mínimes de pagament als proveïdors.

El treball que l’equip de govern ha portat a terme des de 2011 per liquidar el deute ha permés l’aprovació d’un Pressupost Municipal. Aquest pressupost, aprovat el passat mes de juliol i vigent des d'esta setmana, permet programar el futur econòmic de l’Ajuntament d’una manera numèrica i racional que permeta el manteniment, i fins i tot la millora, dels serveis actuals i la liquidació del deute municipal.





Junt amb el Pressupost, el passat mes de juliol es va aprovar la Relació de Llocs de Treball, la qual pren també un paper significant pel que fa al procés d'organització del personal de l’Ajuntament d’Albaida. Aquest fet permet el control de tots els canvis en relació als treballadors de forma rigurosa i documentada per tenir ple coneixement de la despesa que supondrà al consistori.

El resultat pressupostari és fonamental per entendre l’activitat econòmic-financera de les entitats públiques com és el nostre ajuntament. Aquesta tasca, ha resultat impossible des de 2009, any en que es va aprovar l’últim Pressupost Municipal.